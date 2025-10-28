Manovra cosa cambia | dagli affitti brevi ai tagli arrivano le modifiche E Giorgetti apre sulla casa

Ilmessaggero.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Atterrata in Senato, la manovra del governo si prepara ad affrontare un?accurata revisione. Palazzo Chigi e il Tesoro, però, frenano chi vorrebbe smontarla del tutto. Giancarlo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

manovra cosa cambia dagli affitti brevi ai tagli arrivano le modifiche e giorgetti apre sulla casa

© Ilmessaggero.it - Manovra, cosa cambia: dagli affitti brevi ai tagli, arrivano le modifiche. E Giorgetti apre sulla casa

Scopri altri approfondimenti

manovra cosa cambia affittiManovra, cosa cambia: dagli affitti brevi ai tagli, arrivano le modifiche. E Giorgetti apre sulla casa - Atterrata in Senato, la manovra del governo si prepara ad affrontare un’accurata revisione. Riporta ilmessaggero.it

manovra cosa cambia affittiCosa cambia con la manovra per gli affitti brevi? La nuova cedolare secca (al 26%) pesa 1.300 euro a famiglia - La manovra 2026 aumenta al 26% la cedolare secca sugli affitti brevi, con impatti su proprietari, turismo e centri storici. Secondo blitzquotidiano.it

manovra cosa cambia affittiAffitti brevi, Lega: "Cedolare secca al 21% fino a due B&B". Cosa potrebbe cambiare - Leggi su Sky TG24 l'articolo Affitti brevi, Lega: 'Cedolare secca al 21% fino a due B&B'. Lo riporta tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Manovra Cosa Cambia Affitti