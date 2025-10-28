Manovra cosa cambia | dagli affitti brevi ai tagli arrivano le modifiche E Giorgetti apre sulla casa
Atterrata in Senato, la manovra del governo si prepara ad affrontare un?accurata revisione. Palazzo Chigi e il Tesoro, però, frenano chi vorrebbe smontarla del tutto. Giancarlo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Scopri altri approfondimenti
LEGGE di BILANCIO 2026 Dalla MANOVRA al PATTO LA FORZA del dialogo sociale Cosa abbiamo ottenuto Cosa chiediamo Dentro e Oltre la Manovra Vai su Facebook
Bonus, pensioni e premi: cosa cambia con la nuova manovra economica • Detassazione degli straordinari, aumento dei buoni pasto e nuove risorse per sanità e ricerca: le misure della manovra economica del 2026. Il post Bonus, pensioni e premi: cosa camb - X Vai su X
Manovra, cosa cambia: dagli affitti brevi ai tagli, arrivano le modifiche. E Giorgetti apre sulla casa - Atterrata in Senato, la manovra del governo si prepara ad affrontare un’accurata revisione. Riporta ilmessaggero.it
Cosa cambia con la manovra per gli affitti brevi? La nuova cedolare secca (al 26%) pesa 1.300 euro a famiglia - La manovra 2026 aumenta al 26% la cedolare secca sugli affitti brevi, con impatti su proprietari, turismo e centri storici. Secondo blitzquotidiano.it
Affitti brevi, Lega: "Cedolare secca al 21% fino a due B&B". Cosa potrebbe cambiare - Leggi su Sky TG24 l'articolo Affitti brevi, Lega: 'Cedolare secca al 21% fino a due B&B'. Lo riporta tg24.sky.it