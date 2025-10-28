Mangia un fungo selvatico | muore una donna Intossicata la figlia
Una donna 80 anni, Antonia Antelmi, è morta nelle scorse ore ad Ostuni dopo aver mangiato funghi selvatici. Sono in corso ulteriori accertamenti da parte delle autorità sanitarie. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
