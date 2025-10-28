Mangia funghi selvatici muore donna di ottant’anni a Ostuni Sotto osservazione la figlia
Il caso all’attenzione dell’Asl di Brindisi: l’anziana a distanza di qualche giorno dopo avere ingerito i funghi non si è sentita bene ed è andata al pronto soccorso. Ma dopo le prime cure ha deciso di rientrare a casa, poi il decesso. La figlia in condizioni buone. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Mangia funghi selvatici, muore un’anziana a Ostuni - Tragedia a Ostuni: un’anziana muore dopo aver mangiato funghi selvatici, la figlia è ricoverata per accertamenti. Scrive trmtv.it
Mangia un fungo selvatico: muore una donna. Grave anche la figlia - Una donna 80 anni è morta nelle scorse ore ad Ostuni dopo aver mangiato funghi selvatici. Lo riporta msn.com
Ostuni, donna di 80 anni muore: aveva mangiato funghi selvatici una settimana fa - Una donna 80 anni è morta nelle scorse a Ostuni, in provincia di Brindisi, dopo aver mangiato circa una settimana fa alcuni funghi selvatici. Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it