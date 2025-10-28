Mangia funghi selvatici muore donna di ottant’anni a Ostuni Sotto osservazione la figlia

Repubblica.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il caso all’attenzione dell’Asl di Brindisi: l’anziana a distanza di qualche giorno dopo avere ingerito i funghi non si è sentita bene ed è andata al pronto soccorso. Ma dopo le prime cure ha deciso di rientrare a casa, poi il decesso. La figlia in condizioni buone. 🔗 Leggi su Repubblica.it

