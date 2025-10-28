Mangia funghi selvatici muore donna a Ostuni Sotto osservazione la figlia
Antonia Antelmi aveva 80 anni. A distanza di qualche giorno dall’aver ingerito i funghi, cucinati in casa, è stata male ed è andata al pronto soccorso. Ma dopo le prime cure ha deciso di rientrare a casa, poi il decesso. La figlia in condizioni buone. 🔗 Leggi su Repubblica.it
