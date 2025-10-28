Antonia Antelmi aveva 80 anni. A distanza di qualche giorno dall’aver ingerito i funghi, cucinati in casa, è stata male ed è andata al pronto soccorso. Ma dopo le prime cure ha deciso di rientrare a casa, poi il decesso. La figlia in condizioni buone. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Mangia funghi selvatici, muore donna a Ostuni. Sotto osservazione la figlia