Mangia funghi selvatici muore donna a Ostuni Sotto osservazione la figlia

Repubblica.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Antonia Antelmi aveva 80 anni. A distanza di qualche giorno dall’aver ingerito i funghi, cucinati in casa, è stata male ed è andata al pronto soccorso. Ma dopo le prime cure ha deciso di rientrare a casa, poi il decesso. La figlia in condizioni buone. 🔗 Leggi su Repubblica.it

