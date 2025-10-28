Mangia funghi selvatici e si sente male donna muore una settimana dopo | intossicata anche la figlia

Antonia Antelmi, 80 anni, il 21 ottobre scorso ha mangiato funghi selvatici insieme alla figlia. Si è sentita male, si è rivolta al pronto soccorso di Ostuni (Brindisi) e, poco dopo, è rientrata a casa. Oggi, martedì 28 ottobre, a distanza di una settimana, è arrivata la notizia della morte della donna. Intossicata anche la figlia ma le sue condizioni sarebbero buone. 🔗 Leggi su Fanpage.it

