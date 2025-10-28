Mancini Juve l’ex ct resta in corsa | può diventare una pista concreta con questo scenario Le ultimissime sulla panchina

Mancini Juve, l’ex CT resta un’opzione per la panchina: è pronto a tornare in pista e accetterebbe un contratto breve, ma al momento è dietro. La caccia al nuovo allenatore della Juventus è entrata nella sua fase più calda, con Luciano Spalletti in pole position e Raffaele Palladino come alternativa principale. Ma sullo sfondo, come confermato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, resiste una terza, prestigiosa candidatura: quella di Roberto Mancini. L’ex Commissario Tecnico della Nazionale, pur non essendo al momento la prima scelta, resta un nome da tenere in considerazione, pronto a subentrare qualora le trattative principali dovessero saltare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mancini Juve, l’ex ct resta in corsa: può diventare una pista concreta con questo scenario. Le ultimissime sulla panchina

