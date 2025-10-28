Maltempo in arrivo sulla Bergamasca | Weekend di Ognissanti in parte bagnato

Dopo alcune meravigliose giornate di sole autunnale, torna il maltempo sulla Bergamasca. Nuove perturbazioni atlantiche sono in arrivo sul territorio in settimana, con piogge localmente anche abbondanti. “Dopo una breve tregua soleggiata nei prossimi giorni tornerà a piovere su diverse aree d’Italia – spiega Edoardo Ferrara, metereologo di 3BMeteo -. Mercoledì arriverà il primo fronte con precipitazioni sparse al Nord e Toscana, sporadicamente non escluse anche tra Lazio e Campania. Ma sarà giovedì che ci attendiamo l’apice del maltempo al Centronord con piogge e temporali diffusi, anche di forte intensità, sebbene in rapido esaurimento al Nordovest con aperture”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Maltempo in arrivo sulla Bergamasca: “Weekend di Ognissanti in parte bagnato”

