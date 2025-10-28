Malore in cantiere morto operaio di 50 anni
Sul posto hanno operato i paramedici del Suem 118, che hanno cercato per lungo tempo di rianimarlo, ma invano. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
’ Dramma a Rotello: un operaio di 50 anni muore in cantiere dopo un malore improvviso. Inutili i soccorsi. - facebook.com Vai su Facebook
Operaio ha un malore durante un intervento di manutenzione in una casa, il 50enne muore sotto gli occhi dei colleghi - Il malore sotto gli occhi dei colleghi: è accaduto nella mattinata di oggi, lunedì 27 ottobre, in via Monticello ad Arcugnano, in provincia di ... Si legge su msn.com
Arcugnano, muore operaio di 50 anni colto da malore durante i lavori in un'abitazione - Sul posto Spisal e forze dell’ordine per gli accertamenti ... Scrive rainews.it
Operaio 29enne muore schiacciato da un macchinario in azienda. È la seconda vittima del lavoro in Veneto in poche ore - Dopo l'operaio stroncato da un malore in mattinata nel Vicentino, poco dopo le 17 di lunedì 27 ottobre in un'azienda ... Da msn.com