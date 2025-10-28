Maledizione Napoli arriva un altro infortunio | mazzata per Conte

Un’altra mazzata per Antonio Conte: è uscito infatti per infortunio Noa Lang. L’olandese aveva accusati i primi problemi già al termine della prima frazione dopo un colpo alla coscia sinistra. Il giocatore è stato poi costretto ad abbandonare il campo dopo appena 3 minuti nella ripresa, con David Neres subentrato al suo posto. Lang esce per infortunio. Non è ancora chiara la natura del suo problema fisico e si aspettano comunicazioni ufficiali del Napoli al riguardo. Si tratta dell’ennesimo infortunio in casa azzurra, già privo di De Bruyne, Lobotka, Meret e Lukaku, mentre Rrahamani e Hojlund sono rientrati solo per partire dalla panchina nel match. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

