Maledizione Napoli arriva un altro infortunio | mazzata per Conte
Un’altra mazzata per Antonio Conte: è uscito infatti per infortunio Noa Lang. L’olandese aveva accusati i primi problemi già al termine della prima frazione dopo un colpo alla coscia sinistra. Il giocatore è stato poi costretto ad abbandonare il campo dopo appena 3 minuti nella ripresa, con David Neres subentrato al suo posto. Lang esce per infortunio. Non è ancora chiara la natura del suo problema fisico e si aspettano comunicazioni ufficiali del Napoli al riguardo. Si tratta dell’ennesimo infortunio in casa azzurra, già privo di De Bruyne, Lobotka, Meret e Lukaku, mentre Rrahamani e Hojlund sono rientrati solo per partire dalla panchina nel match. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Argomenti simili trattati di recente
“Kiricocho!”, la maledizione di Lautaro prima del rigore di De Bruyne Durante Napoli–Inter, pochi istanti prima che Kevin De Bruyne calciasse e trasformasse il rigore dell'1-0, le telecamere hanno immortalato Lautaro Martínez pronunciare una parola tanto c - facebook.com Vai su Facebook
ROMA - Gasperini, maledizione Inter: contro i nerazzurri la vittoria manca da 15 partite https://ift.tt/vxto7nA - X Vai su X
De Bruyne, la "maledizione della coscia" e il dejavù Lukaku: Conte teme un altro lungo stop - Nel 2023 un problema in quella zona del corpo fermo l'ex City per 128 giorni ... Scrive msn.com