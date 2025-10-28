Malagò | Nuovo San Siro? Il mondo va assolutamente in quella direzione ed è un dato di fatto

Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano Cortina 2026 ha parlato del futuro dello stadio di San Siro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Malagò: “Nuovo San Siro? Il mondo va assolutamente in quella direzione, ed è un dato di fatto”

Siamo onorati di salutare il nuovo Campione, questa volta EUROPEO , di kickboxing (Pro K-1) 69,1kg. Dopo il titolo italiano conseguito appena a giugno scorso, Michele Merola, curtese doc, ha vinto il campionato europeo tenutosi ieri a Malaga ( Spagna ). - facebook.com Vai su Facebook

Nuovo San Siro, Sala si sbilancia: c’è l’annuncio - Il sindaco Sala è stato intervistato dopo l’inaugurazione del nuovo mercato comunale del capoluogo lombardo. Scrive spaziomilan.it

San Siro, vendita stadio a Milan e Inter. Sala: "Rogito entro venerdì" - Il sindaco Giuseppe Sala ha confermato che la firma del passaggio di proprietà dello stadio potrebbe arrivare entro questa settimana: "Stiamo lavorando in queste ore con il notaio e le squadre per ... Riporta sport.sky.it

San Siro, arriva la conferma di Sala: "Rogito entro venerdì" - Lo ha dichiarato Giuseppe Sala: "Siamo al punto di pensare che entro venerdì venga fatto il rogito. Si legge su milannews.it