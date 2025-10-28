Make-up autunno 2025 | dal colore del momento quello della zucca tostata al blush effetto nuvola i trend beauty di stagione
Rossetti intensi dalle texture ricche, occhi scaldati da vibranti sfumature autunnali, blush che si posano come nuvole sul viso e highlighter freddi che danno un nuova interpretazione alla stagione appena iniziata. Le principali tendenze del momento e come le interpretano le star. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Altre letture consigliate
NUOVI ROSSETTI RVB LAB – COLLEZIONE AUTUNNO/INVERNO Scopri la nuova collezione RVB LAB The Make Up, dove comfort e colore si fondono in una texture morbida e vellutata ? Tonalità calde, sofisticate e perfette per valorizzare ogn - facebook.com Vai su Facebook
Make-up autunno 2025: dal colore del momento, quello della zucca tostata, al blush effetto nuvola, i trend beauty di stagione - Rossetti intensi dalle texture ricche, occhi scaldati da vibranti sfumature autunnali, blush che si posano come nuvole sul viso e highlighter freddi che danno un nuova interpretazione alla stagione ap ... Lo riporta vanityfair.it
Come realizzare il cinnamon roll make-up - Sfumato e luminoso, è amatissimo anche dalle star ... Come scrive amica.it
Dal mocha al borgogna, cinque rossetti per l’autunno - Le nuance calde e avvolgenti dell'autunno si riflettono nel make up in modo perfetto con i rossetti: eccone cinque da provare ... Secondo amica.it