Magnini piange per Rosolino L’indiscrezione | C’entra la malattia di Natalia Titova

Continuano a far discutere le lacrime di Filippo Magnini a Ballando con le Stelle. L'ex nuotatore, dopo la sua performance con Alessandra Tripoli, si è commosso nominando l'amico Massimiliano Rosolino che sta "combattendo una battaglia silenziosa". Inevitabilmente tutti hanno pensato a qualche problema di salute ma in realtà a fare i conti con una malattia è la sua compagna, l'ex ballerina russa Natalia Titova. Magnini e Rosolino, Natalia Titova è malata?. La commozione di Filippo Magnini ha fatto esplodere un vero e proprio caso. A chiarire la situazione è stato Fanpage, che ha citato fonti interne a Ballando con le Stelle per spiegare cosa sta succedendo lontano dalle telecamere.

