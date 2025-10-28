Magie pozioni e avventure stregate | un Halloween incantato per i più piccoli

Ravennatoday.it | 28 ott 2025

Dal 31 ottobre al 2 novembre al Centro Le Maioliche di Faenza la magia prende vita con tre giorni di incantesimi, pozioni e avventure stregate per piccoli maghi e streghette. Appuntamento tutti i giorni dalle 16:00 alle 19:00 per tre giornate di Halloween semplicemente incantate.Venerdì 31. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

