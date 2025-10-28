Magic | The Gathering trasforma il film Netflix più visto in carte da collezione

Il fenomeno KPop Demon Hunters continua a espandersi oltre i confini dello streaming. Dopo aver conquistato Netflix con numeri record e aver ottenuto linee di giocattoli da colossi come Hasbro e Mattel, il film animato si prepara a fare il suo ingresso nel mondo di Magic: The Gathering attraverso una collezione Secret Lair prevista per il 2026, come riportato da Gizmondo. L’annuncio è arrivato direttamente da Chris Cocks, CEO di Hasbro, durante la conference call con gli investitori del terzo trimestre. Cocks si è dimostrato particolarmente ottimista riguardo al potenziale commerciale dell’operazione, arrivando a dichiarare: “ Se siamo riusciti a far appassionare le persone alle carte collezionabili di SpongeBob SquarePants, sono abbastanza sicuro che possiamo farlo con uno dei film più grandi di tutti i tempi “. 🔗 Leggi su Screenworld.it

