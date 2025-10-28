Magic | The Gathering trasforma il film Netflix più visto in carte da collezione
Il fenomeno KPop Demon Hunters continua a espandersi oltre i confini dello streaming. Dopo aver conquistato Netflix con numeri record e aver ottenuto linee di giocattoli da colossi come Hasbro e Mattel, il film animato si prepara a fare il suo ingresso nel mondo di Magic: The Gathering attraverso una collezione Secret Lair prevista per il 2026, come riportato da Gizmondo. L’annuncio è arrivato direttamente da Chris Cocks, CEO di Hasbro, durante la conference call con gli investitori del terzo trimestre. Cocks si è dimostrato particolarmente ottimista riguardo al potenziale commerciale dell’operazione, arrivando a dichiarare: “ Se siamo riusciti a far appassionare le persone alle carte collezionabili di SpongeBob SquarePants, sono abbastanza sicuro che possiamo farlo con uno dei film più grandi di tutti i tempi “. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Scopri altri approfondimenti
DOMANI, SABATO 25 OTTOBRE - MAGIC THE GATHERING: CAOS SEALED DECK DI HALLOWEEN 2 CONTRO 2 UN TORNEO... DA PAURA! Sarete abbastanza coraggiosi da partecipare in coppia in questo immancabile evento a tema Horror? QU - facebook.com Vai su Facebook
Spider-Man arriva in Magic: The Gathering, a Milano una ragnatela intrappola la sua carta - Cosa ci fa una gigantesca ragnatela con intrappolata una carta Magic di Spider- Secondo ilfattoquotidiano.it
Disney Lorcana TCG ci trasforma in detective con Whispers in the Well - release nei negozi di giochi specializzati il 7 novembre e in tutto il resto il 14 novembre, e i preordini per i ... Lo riporta gamereactor.it
Magic: The Gathering & Tartarughe Ninja – Quando la pizza incontra il mana - La nuova espansione di Magic: The Gathering è un manifesto pop assurdo, coerente e con un cuore immenso. Si legge su msn.com