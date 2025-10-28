Magi +Europa | Orbàn traditore dell' Europa pur ricevendo fondi da essa – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 28 ottobre 2025 "Orbàn ha sempre criticato le sanzioni e ha continuato ad aggirarle, acquistando gas dai russi. E' un traditore dell'Europa pur ricevendo fondi da essa" così il deputato di +Europa Riccardo Magi, a margine del flashmob di protesta conto la visita di Orbàn a Palazzo Chigi. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

