Magda Andreea Niculita nominata responsabile per i rapporti con le comunità straniere della Dc etnea

Il segretario provinciale della DC Pietro Lipera ha nominato Magda Andreea Niculita quale responsabile per i rapporti con le comunità straniere del partito per la provincia di Catania. “Magda – ha dichiarato Lipera – che vive in Sicilia già da alcune decine di anni, luogo in cui è cresciuta e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

