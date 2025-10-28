Mafia sequestro da un milione di euro a due fratelli vicini al clan Santapaola-Ercolano | sotto chiave anche un bar

La Direzione Investigativa Antimafia di Messina, coordinata dalla Procura Distrettuale Antimafia, ha eseguito decreti di sequestro emessi dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale peloritano nei confronti di due fratelli già condannati per associazione mafiosa.I due sono ritenuti. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

