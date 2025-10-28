Madre e figlia uccise 27 anni fa a Rosolina svolta nel cold case grazie al Dna | presunto killer a processo

Svolta nel caso irrisolto di Elisea Marcon e Cristina De Carli, madre e figlia uccise il 29 giugno 1997 nel bar che gestivano a Rosolina, in provincia di Rovigo. Dopo 27 anni la Procura ha ottenuto il rinvio a giudizio per il presunto killer. A marzo inizierà il processo per Karel Dusek, 48enne ceco accusato di aver ucciso le donne con un complice. Il suo Dna corrisponderebbe a quello trovato su un campione raccolto sul luogo del delitto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

