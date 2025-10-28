Madonna annuncia l’Ep celebrativo Bedtime Stories – The Untold Chapter
Madonna annuncia Bedtime Stories – The Untold Chapter, un EP di otto tracce che celebra il 30° anniversario del progetto. Bedtime Stories – The Untold Chapter è un EP di otto tracce che celebra il 30° anniversario di Bedtime Stories di Madonna, in uscita il 28 novembre. La raccolta include demo iniziali, versioni alternative e rarità che ripercorrono l’evoluzione del sound influenzato dall’R&B di Bedtime Stories. Bedtime Stories – The Untold Chapter sarà pubblicato in edizione limitata in vinile nero e in digitale. Gli ordini in vinile nero su Madonna.com e Rhino.com includeranno un set esclusivo di cartoline. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
