Madonna annuncia l’Ep celebrativo Bedtime Stories – The Untold Chapter

Spettacolo.eu | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Madonna annuncia Bedtime StoriesThe Untold Chapter, un EP di otto tracce che celebra il 30° anniversario del progetto. Bedtime Stories – The Untold Chapter è un EP di otto tracce che celebra il 30° anniversario di Bedtime Stories di Madonna, in uscita il 28 novembre. La raccolta include demo iniziali, versioni alternative e rarità che ripercorrono l’evoluzione del sound influenzato dall’R&B di Bedtime Stories. Bedtime Stories – The Untold Chapter sarà pubblicato in edizione limitata in vinile nero e in digitale. Gli ordini in vinile nero su Madonna.com e Rhino.com includeranno un set esclusivo di cartoline. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

madonna annuncia l8217ep celebrativo bedtime stories 8211 the untold chapter

© Spettacolo.eu - Madonna annuncia l’Ep celebrativo Bedtime Stories – The Untold Chapter

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Madonna Annuncia L8217ep Celebrativo