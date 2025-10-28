È tempo di agire piuttosto che di riflettere perché in nove giornate di campionato la Maceratese ha dimostrato di avere tanti problemi e l’ Ancona li ha messi a nudo impartendo una lezione di umiltà e concretezza a un avversario presuntuoso. Lo stesso dg Stefano Serangeli, che si è assunto le responsabilità avendo fatto come ha detto ogni scelta, a fine gara ha ammesso "che bisogna avere l’umiltà di capire che l’avversario ha qualcosa di più e che si devono usare altre armi per portare a casa il risultato". Ma sotto questo aspetto l’allenatore Matteo Possanzini è granitico e non conosce mezze misure come la sua squadra che in nove gare non ha mai pareggiato perdendo in sei occasioni e vincendo tre volte. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Maceratese dominata dall'Ancona. Tifoseria delusa da riconquistare