MOHamas | corpo ostaggio a Croce Rossa

23.00 Hamas ha consegnato il corpo di un ostaggio israeliano alla Croce Rossa,che lo ha trasferito in una base delle forze armate israeliane. Ne ha dato notizia l'esercito israeliano. La bara contenente apparentemente i resti dell'ostaggio israeliano è stata portata fuori dalla Striscia di Gaza da truppe Idf. Il corpo è scortato dalla polizia all'istituto forense Abu Kabir di Tel Aviv per l'identificazione, un processo che potrebbe richiedere fino a 2 giorni.Se i resti sono di un ostaggio rimangono 12 i corpi di ostaggi a Gaza. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

