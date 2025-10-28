Lynne Ramsay torna sul set | Polaris con Joaquin Phoenix e Rooney Mara si farà Jonny Greenwood alle musiche

La regista scozzese è pronta a tornare dietro la macchina da presa dopo l'uscita di Die My Love, in un progetto che vedrà coinvolte le due star. Dopo anni di lavoro un po' discontinuo sul grande schermo, la regista Lynne Ramsay sembra aver trovato una certa continuità con i nuovi progetti in cantiere. Nel corso della promozione del suo nuovo film Die My Love, la regista scozzese ha dichiarato al quotidiano The Saturday Paper che la lunga gestazione di Polaris è ancora pienamente viva. Il prossimo film con Joaquin Phoenix e Rooney Mara Lynne Ramsay ha raccontato di aver iniziato a lavorare attivamente al progetto, con Jonny Greenwood alla colonna sonora, pur accennando anche ad altri lavori in dirittura: "Ho una sceneggiatura pronta, un'altra a una sola . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

