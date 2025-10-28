Lutto tremendo per l’Italia | il grande artista si è spento così
Se ne va a 91 anni uno dei maestri assoluti della fotografia d’ avanguardia, tra le voci che più hanno ridefinito lo sguardo sul paesaggio italiano e sulle sue ferite. La notizia scuote il mondo dell’ arte contemporanea: un autore capace di trasformare il bianco e nero in materia viva, di far parlare rovine, porti, statue e periferie con un linguaggio insieme rigoroso e poetico. Le radici sono a Napoli, nel Rione Sanità: l’infanzia tra vicoli poveri educa all’essenziale e alla resistenza dello sguardo. Negli anni ’50 l’avvicinamento alla camera oscura è un apprendistato libero, senza accademie, mosso da una fame di immagini. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
