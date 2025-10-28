Lutto nello sport napoletano | è morta Domitilla Galli

Si è spenta Domitilla Galli tennista napoletana che negli ultimi anni si era dedicata al Padel ottenendo importanti successi.“In passato una delle migliori tenniste della Campania, sia nei tornei individuali sia nelle gare a squadre. Nelle ultime stagioni Domitilla si era dedicata alla disciplina. 🔗 Leggi su Napolitoday.it