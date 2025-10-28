Lutto nel mondo tessile È morto Loris Bernocchi Ha vestito i film da Oscar
Il mondo del tessile e dello spettacolo piange la scomparsa di Loris Bernocchi, 97 anni, figura fondamentale nell’ industria dei tessuti per il cinema e cofondatore di Ob Stock, storica azienda pratese che ha saputo conquistare fama internazionale. Bernocchi, insieme al socio Orlando Orlandini, fondò nel 1986 la Ob Stock, una realtà che, partendo dai primi passi in via Cavour, si è rapidamente evoluta, stabilendosi nella sede di via San Giusto, un vero e proprio scrigno di stoffe provenienti da tutto il mondo. Grazie alla sua intuizione e alla qualità dei materiali offerti, l’azienda si è guadagnata la fiducia di registi e costumisti internazionali, diventando una vera e propria fabbrica di costumi per il cinema. 🔗 Leggi su Lanazione.it
