Lutto granata addio a Ricchetti e cordoglio della Salernitana | Ciao Carlo

E' morto Carlo Ricchetti, ala scintillante di Rossilandia. Circondato dall'affetto dei suoi cari, si è spento a Foggia, sopraffatto dalla malattia contro la quale combatteva da un anno. La Salernitana e Salerno piangono per Carlo, il numero 7 storico, il calciatore che nel ruolo ha fatto scuola. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

lutto granata addio ricchettiLutto granata, addio a Ricchetti e cordoglio della Salernitana: "Ciao, Carlo" - E' morto a Foggia, il male contro il quale lottava ha avuto il sopravvento ... Come scrive salernotoday.it

