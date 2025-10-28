L' uragano Melissa sta per toccare terra in Giamaica ed è già la tempesta più potente del 2025

La tempesta di categoria 5 punta sulla Giamaica con venti che sfiorano i 290 kmh: come seguire gli sviluppi in tempo reale grazie a satelliti e modelli meteorologici avanzati (quelli che Trump vuole dismettere). 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - L'uragano Melissa sta per toccare terra in Giamaica ed è già la tempesta più potente del 2025

Altri contenuti sullo stesso argomento

?L'occhio dell'uragano Melissa è a meno di 20km dalla costa della Giamaica. Si è ulteriormente intensificato e la pressione è calata fino a 893.5hpa con venti a 280km/h all'esterno. È al momento il quarto uragano con pressione minore mai registrato nell'A - facebook.com Vai su Facebook

L’uragano Melissa si abbatte sulla Giamaica: «Una tempesta catastrofica» - X Vai su X

L'uragano Melissa sta travolgendo i Caraibi, come seguire il suo percorso in tempo reale - La tempesta di categoria 5 punta sulla Giamaica: ecco tutti gli strumenti per seguirne il percorso in tempo reale, dai satelliti NOAA ai modelli meteorologici avanzati ... Si legge su wired.it

L’uragano Melissa ora è la tempesta più forte del pianeta: “Non abbiamo difese, possibile cedimento totale” - L’uragano Melissa ha subito un'intensificazione nelle ultime ore fino a raggiungere categoria 5, che ne fanno la tempesta più forte del pianeta quest'anno ... fanpage.it scrive

L'uragano Melissa fotografato dai satelliti europei - L' uragano Melissa, il più forte finora registrato dal 2025, classificato come tempesta di categoria 5 dal National Hurricane Center degli Stati Uniti, è stato fotografato dai satelliti europei mentre ... Segnala ansa.it