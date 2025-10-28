L' uragano Melissa sta per toccare terra in Giamaca ed è già la tempesta più potente del 2025
La tempesta di categoria 5 punta sulla Giamaica con venti che sfiorano i 290 kmh: come seguire gli sviluppi in tempo reale grazie a satelliti e modelli meteorologici avanzati (quelli che Trump vuole dismettere). 🔗 Leggi su Wired.it
"L'uragano Melissa potrebbe colpire 1,5 milioni di giamaicani". Così la la Federazione Internazionale della Croce Rossa. "L'impatto minaccia di provocare interruzioni di servizi essenziali" #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2025/10/28/luragano-mel - facebook.com Vai su Facebook
L'uragano Melissa fa paura: sta per toccare la Giamaica con venti fino a 300 km orari. "Potrebbe coinvolgere 1,5 milioni di persone" - La Giamaica attende «l'impatto catastrofico» dell'uragano Melissa, la tempesta più distruttiva del 2025. Scrive msn.com