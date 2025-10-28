L' uragano Melissa sta per toccare terra in Giamaca ed è già la tempesta più potente del 2025

Wired.it | 28 ott 2025

La tempesta di categoria 5 punta sulla Giamaica con venti che sfiorano i 290 kmh: come seguire gli sviluppi in tempo reale grazie a satelliti e modelli meteorologici avanzati (quelli che Trump vuole dismettere). 🔗 Leggi su Wired.it

L'uragano Melissa sta per toccare terra in Giamaca ed è già la tempesta più potente del 2025

