L’Uragano Melissa si avvicina alla Giamaica | venti a 250km h e onde da 3 metri Aperti 881 rifugi | Gravità storica

L’ uragano Melissa si appresta a colpire la Giamaica. Lungo il suo tragitto sull’oceano Atlantico la tempesta si è rafforzata raggiungendo la categoria 5, il livello più alto sulla scala Saffir-Simpson. Il vicedirettore del National Hurricane Center degli Stati Uniti, Jamie Rhome, ha definito la situazione “ molto preoccupante “, parlando di precipitazioni “da 50 a 75 centimetri di pioggia “, venti che potrebbero raggiungere i 250 kmh e onde alte fino a 3,3 metri. Il governo dell’Isola caraibica ha sollecitato i residenti a trovare riparo. L’uragano ha già causato almeno sette morti nei Caraibi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

