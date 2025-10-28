L' uragano Melissa si avvicina ai Caraibi già 3 morti in Giamaica Non uscite sarà catastrofico diramata l' allerta

L'uragano Melissa, che potrebbe essere il più violento a toccare terra in Giamaica e ha già causato diverse vittime, si prepara a colpire il paese caraibico oggi, dove minaccia di causare inondazioni e frane catastrofiche. Con venti fino a 280 chilometri orari, l'uragano di categoria 5, il livello più forte, ha già causato tre morti in Giamaica, tre ad Haiti e una nella Repubblica Dominicana.

© Feedpress.me - L'uragano Melissa si avvicina ai Caraibi, già 3 morti in Giamaica. "Non uscite, sarà catastrofico", diramata l'allerta

