L' uragano Melissa si avvicina ai Caraibi già 3 morti in Giamaica Non uscite sarà catastrofico diramata l' allerta

L'uragano Melissa, che potrebbe essere il più violento a toccare terra in Giamaica e ha già causato diverse vittime, si prepara a colpire il paese caraibico oggi, dove minaccia di causare inondazioni e frane catastrofiche. Con venti fino a 280 chilometri orari, l'uragano di categoria 5, il livello più forte, ha già causato tre morti in Giamaica, tre ad Haiti e una nella Repubblica Dominicana. "Non. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - L'uragano Melissa si avvicina ai Caraibi, già 3 morti in Giamaica. "Non uscite, sarà catastrofico", diramata l'allerta

L'Uragano Melissa e' pronto ad impattare sulla Giamaica questo pomeriggio dopo le ore 15. Melissa e' un ciclone tropicale che nelle ultime 36 ore si è intensificato molto velocemente, passando da tempesta tropicale ad uragano di categoria 5, ovvero con - facebook.com Vai su Facebook

Venti a oltre 250 km l'ora: l'uragano Melissa si abbatte sui Caraibi. A Cuba evacuate 120 mila persone, allarme in Giamaica | Il video - X Vai su X

L'uragano Melissa si avvicina ai Caraibi, già 3 morti in Giamaica. "Non uscite, sarà catastrofico", diramata l'allerta - L'uragano Melissa, che potrebbe essere il più violento a toccare terra in Giamaica e ha già causato diverse vittime, si prepara a colpire il paese caraibico ... Secondo gazzettadelsud.it

L’uragano Melissa si avvicina ai Caraibi: i meteorologi prevedono la catastrofe - Secondo il National Hurricane Center, il ciclone ha raggiunto la categoria 5, quella più forte. Si legge su corrierenazionale.it

L'uragano Melissa spaventa i Caraibi: è diventato di categoria 5, venti oltre i 250 km/h - Gli ospedali sono i modalità "emergenza", mentre le autorità consigliano di evitare spostamenti: "Non avventuratevi fuori dal ... today.it scrive