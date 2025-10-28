L’ uragano Melissa si è intensificato fino a diventare un uragano di categoria 5, avvicinandosi alla Giamaica. Stando alle previsioni, Melissa colpirà poi Cuba e le Bahamas. Melissa ha il suo centro a circa 205 chilometri a sud-sudovest di Kingston, in Giamaica, e a circa 505 chilometri a sud-sudovest di Guantanamo, a Cuba, secondo quanto riportato dal Centro Nazionale Uragani degli Stati Uniti di Miami. I venti massimi rilevati sono sostenuti a 260 kmh. La categoria 5 è la più alta sulla scala Saffir-Simpson: è l’uragano più forte della storia recente ad aver colpito direttamente la piccola nazione caraibica. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - L'uragano Melissa si abbatte sulla Giamaica