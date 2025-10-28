Lupus Eritematoso Sistemico | cos' è chi colpisce e il nuovo protocollo sperimentale della Federico II

Si chiama LES, acronimo di Lupus Eritematoso Sistemico, ed è una malattia autoimmune complessa, cronica e multisistemica, caratterizzata da un’elevata variabilità clinica e da un forte impatto sulla qualità di vita dei pazienti. In Italia colpisce diverse migliaia di persone, con una prevalenza. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

