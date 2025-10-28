L' Università di Perugia è anche a Corciano | inaugurato il nuovo polo per il Design
L'Università di Perugia è anche a Corciano. Inaugurata la nuova sede dell'ateneo all'interno del Centro Caselli di San Mariano. La struttura aprirà ufficialmente le sue porte giovedì 7 novembre con la prima lezione del corso di laurea in Design, dedicata all'Exhibit Design, alla quale. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
