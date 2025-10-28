L’Università a Corciano Aperta la sede distaccata | Sarà un polo di creatività

Il panorama accademico umbro si arricchisce di un nuovo, significativo tassello. Ieri è stata ufficialmente inaugurata a Corciano, al Centro Caselli di San Mariano, la nuova sede distaccata dell’ Università degli Studi di Perugia. Questo spazio è destinato a trasformarsi in un vero e proprio polo di creatività e innovazione per gli studenti del corso di laurea in Design, rappresentando il felice risultato di una stretta collaborazione tra l’Ateneo e l’amministrazione comunale. La struttura accoglierà i suoi primi studenti giovedì 7 novembre, data in cui si terrà la lezione inaugurale sul tema dell’Exhibit Design, che vedrà la partecipazione di un centinaio di studenti del terzo anno, pronti a sperimentare il nuovo ambiente di studio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

