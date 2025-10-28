L’Unitas Sciacca riabbraccia Mangiaracina | Un ritorno che vale come un acquisto

Agrigentonotizie.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Unitas Sciacca riaccoglie Riccardo Mangiaracina, attaccante classe 2004, che torna a vestire la maglia neroverde dopo essersi messo in luce nella stagione 20222023 in Eccellenza. Allora, a soli 18 anni, aveva già mostrato talento e personalità, diventando uno dei giovani più promettenti del. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: L8217unitas Sciacca Riabbraccia Mangiaracina