Luni inaugurato un nuovo negozio | è la farmacia letteraria con libri che possono curare l’anima

Luni, 28 ottobre 2025 – Un buon libro può curare l’anima. Elena Molini, libraia e scrittrice, ne è convinta da anni. Al punto da lanciarsi, nel 2018 a Firenze, nell’apertura di una libreria molto particolare. La ’Piccola farmacia letteraria’, un luogo in cui, seguendo i dettami della biblioterapia, si consigliano i libri in base allo stato d’animo del lettore. Adesso anche Luni ha la sua piccola farmacia letteraria. È stata inaugurata domenica da un bagno di folla entusiasta, compresi i sindaci di Luni, Alessandro Silvestri, e di Castelnuovo Magra, Katia Cecchinelli. Il nuovo bookshop si chiama ’Il cuore di Lianca - Libreria e cartoleria creativa ’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

