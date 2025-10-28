Luna park di Udine dimezzato | il no della Soprintendenza spegne metà delle giostre
Il luna park di Santa Caterina aprirà, ma a metà. Delle 78 attrazioni inizialmente previste ne restano soltanto 31, dopo il parere negativo espresso dalla Soprintendenza in merito alla tutela delle alberature di piazza Primo Maggio. Un verdetto che ha scatenato la protesta dei giostrai, ieri. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
