L’Umbria che Spacca l’edizione 2026 arriva prima
Il conto alla rovescia può avere inizio. L’Umbria che Spacca annuncia le date della 13esina edizione, anticipate quest’anno rispetto al tradizionale inizio del mese di luglio. Uno spostamento che fa seguito evidentemente allo slittamento indietro di Umbria Jazz, annunciato alla fine dell'ultima. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Il 2026 ci aspetta. Progetti ambiziosi, idee che prendono forma e un’associazione che appartiene a chi crede nella bellezza dei sogni condivisi. Vogliamo continuare a sognare un’Umbria accogliente, attiva, piena di concerti e cultura, in sintesi, un’Umbria che - facebook.com Vai su Facebook
