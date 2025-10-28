L' ultimo spettacolo | Roberto Lipari sul palco del teatro Trifiletti
Roberto Lipari torna in tour con il suo monologo "L'ultimo spettacolo", in scena il 26 novembre alle 21 a Brolo, al cineteatro comunale, e il 7 dicembre, sempre alle 21, al Teatro Al Massimo di Palermo, il 18 dicembre al teatro Rosso di San Secondo, a Caltanissetta e il 21 e 22 febbraio a Milazzo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Approfondisci con queste news
Veterano delle scene, sabato l'ultimo spettacolo. Una passione di famiglia ? https://ta4.us/nSdocKw - facebook.com Vai su Facebook
Roberto Lipari torna in tour con il suo monologo “L’ultimo spettacolo”, appuntamento anche a Palermo - Dopo lo straordinario successo e i sold out registrati nei teatri della Sicilia e di tutta Italia, con una tappa internazionale anche in Svizzera, a Basilea, il comico palermitano Roberto Lipari ritor ... Segnala mondopalermo.it
Roberto Lipari torna in tour con il suo monologo “L’ultimo spettacolo” al Teatro “Al Massimo” - Dopo lo straordinario successo e i sold out registrati nei teatri della Sicilia e di tutta Italia, con una tappa internazionale anche in Svizzera, a Basilea, il comico palermitano Roberto Lipari, rito ... Secondo mondopalermo.it
Spettacoli, Lipari torna in tour con “L’ultimo spettacolo”, che fa tappa a Brolo, Palermo, Caltanissetta e Milazzo - ] ... Scrive blogsicilia.it