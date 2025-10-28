L' ultimo saluto all' autista ucciso dagli ultrà reatini | Lo sport è altro Il fratello celebra funerali Il Vescovo | Andate a trovare gli arrestati
Dolore, commozione, forte rabbia, e le parole ripetute da un’intera comunità «non si può morire così». Questi i sentimenti della famiglia e delle tante persone presenti ai funerali di Raffaele Marianella, l’autista rimasto ucciso dopo l’assalto da parte di un gruppo di ultrà reatini al suo pullman che trasportava i supporter del Pistoia Basket in trasferta a Rieti. Una funzione partecipata. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Tg3. . A Cesano, vicino Roma, l'ultimo saluto a Raffaele Marianella, l'autista del pullman ucciso da una pietra lanciata da un ultrà, il 19 ottobre, dopo la partita di basket tra Rieti e Pistoia. - facebook.com Vai su Facebook
L'ultimo saluto all'autista ucciso dagli ultrà reatini: "Lo sport è altro". Il fratello celebra funerali. Il Vescovo: "Andate a trovare gli arrestati" - Dolore, commozione, forte rabbia, e le parole ripetute da un’intera comunità «non si può morire così». Scrive gazzettadelsud.it
I funerali di Raffaele Marianella a Rieti: l’ultimo saluto all’autista ucciso nell’assalto ultras al bus - Si sono svolti nella chiesa di San Sebastiano in via della Stazione a Cesano di Roma, i funerali di Raffaele Marianella, 65 anni, autista del bus che trasportava i tifosi del Pistoia Basket ucciso nel ... Segnala video.corriere.it
Assalto al bus. L'ultimo saluto all'autista Raffaele Marianella ucciso nell'agguato - Per l'agguato sono finiti in cella, con l'accusa di omicidio volontario ag ... Scrive msn.com