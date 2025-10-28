Il colosso petrolifero russo Lukoil annuncia la vendita dei suoi asset internazionali in risposta alle sanzioni imposte dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, volte a spingere il presidente Vladimir Putin ad accettare un cessate il fuoco nella guerra contro l’Ucraina. L’azienda ha dichiarato in un comunicato di essere già in trattativa con potenziali acquirenti. Le transazioni saranno effettuate nell’ambito di un periodo di grazia sanzionatorio che consente transazioni con Lukoil fino al 21 novembre, e l’azienda ha dichiarato che chiederà una proroga, se necessario, per completarle. Lukoil detiene partecipazioni in progetti petroliferi e del gas in 11 paesi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Lukoil venderà le attività internazionali in risposta alle sanzioni di Trump