Lukoil vende gli asset esteri cosa cambia con le sanzioni di Trump sul petrolio

Lukoil venderà i suoi asset esteri. Il colosso petrolifero russo ha annunciato la decisione come conseguenza delle sanzioni da parte di Washington. Donald Trump, infatti, ha messo in campo un pacchetto di sanzioni contro le compagnie petrolifere Lukoil e Rosneft, per limitare i guadagni russi e fare pressioni economiche per negoziare un cessate il fuoco in Ucraina. La decisione di Trump era stata accolta da Putin con sicurezza, tanto che aveva dichiarato che non avrebbe avuto conseguenze. Poco dopo, però, l’India ha dichiarato di voler ridurre l’acquisto di petrolio per le sue raffinerie e la Cina ha sospeso del tutto l’importazione di petrolio da Mosca. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Lukoil vende gli asset esteri, cosa cambia con le sanzioni di Trump sul petrolio

News recenti che potrebbero piacerti

Le sanzioni di Trump mordono. Lukoil vende gli asset internazionali - X Vai su X

Con Rosneft e Lukoil nel mirino di Washington il prezzo del barile balza del 5% e il Brent risale sopra 65 dollari. Gli scenari di eccesso d’offerta a questo punto sono rimessi in discussione - facebook.com Vai su Facebook

Le sanzioni di Trump mordono. Lukoil vende gli asset internazionali - Uno dei giganti petroliferi di Mosca annuncia l'intenzione di cedere le attività fuori dalla Russia "a causa dell'introduzione di misure ... huffingtonpost.it scrive

Polo industriale di Siracusa, l’allarme di Sinistra Italiana-Avs: “Lukoil vende asset esteri, Isab potrebbe essere indirettamente coinvolta” - “Il colosso petrolifero russo Lukoil oggi ha comunicato che venderà i suoi asset esteri, dopo che Washington ha annunciato sanzioni contro le società Rosneft e Lukoil, con l’obiettivo di bloccare i gu ... Da siracusanews.it

Lukoil venderà le sue attività all'estero dopo sanzioni - Il colosso petrolifero russo Lukoil ha comunicato che venderà i suoi asset esteri, dopo che Washington ha annunciato sanzioni contro le società Rosneft e Lukoil, con l'obi ... Come scrive msn.com