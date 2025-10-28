lukoil prepara la ritirata globale sotto il peso delle sanzioni occidentali

L’impero del petrolio russo accusa le spallate di Donald Trump. Lukoil, secondo produttore di petrolio della Russia, sarebbe infatti intenzionato a vendere le proprie attività internazionali, a pochi giorni di distanza dall’imposizione del regime sanzionatorio nei confronti della società russa e delle sue controllate. In un comunicato diffuso lunedì, Lukoil ha spiegato di aver avviato la valutazione delle offerte dei potenziali acquirenti “a seguito dell’introduzione di misure restrittive da parte di alcuni Stati”. Il riferimento ovvio è al pacchetto di sanzioni promosso da Trump la scorsa settimana definito dallo stesso leader americano come un insieme di “sanzioni tremende” dirette non solo contro Lukoil ma anche contro Rosneft, che sono i due protagonisti del settore petrolifero russo. 🔗 Leggi su Formiche.net

