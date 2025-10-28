Lukoil, colosso del petrolio russo, ha comunicato che venderà i suoi asset esteri, dopo che Washington ha annunciato sanzioni. Gli Usa hanno colpito le società Rosneft. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Lukoil, il colosso del petrolio russo venderà i suoi asset esteri a causa delle sanzioni Usa: cosa succede ora