Lukoil compagnia petrolifera russa annuncia vendita dei propri asset esteri dopo sanzioni Usa deteneva circa il 17% della produzione di Mosca

A differenza di Rosneft, controllata direttamente dallo Stato, Lukoil è una società privata, ma da tempo mantiene una linea sostanzialmente allineata con gli indirizzi del Cremlino. Il gigante russo del petrolio Lukoil ha annunciato la vendita dei propri asset internazionali, pochi giorni dop. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Lukoil, compagnia petrolifera russa annuncia vendita dei propri asset esteri dopo sanzioni Usa, deteneva circa il 17% della produzione di Mosca

