Lukaku torna in città | possibile presenza in tribuna col Como

Nel momento in cui il Napoli deve fare i conti con l'infortunio di Kevin De

Romelu Lukaku torna a Napoli Come riporta il Corriere dello Sport, dopo un lungo periodo di riabilitazione in Belgio, continuerà il suo percorso in città Lukaku ha scelto la terapia conservativa per superare l'infortunio al retto femorale ? $Lukaku $Spazio - X Vai su X

Io non vedo l’ora che torna Lukaku in campo ,a voi vi manca uno come lui in campo - facebook.com Vai su Facebook

