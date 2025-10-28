Lukaku primo segnale | sarà in tribuna per Napoli-Como Ecco quando Conte punta a riaverlo

Gazzetta.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Big Rom ne avrà ancora per un po'. Intanto manda i primi segnali del suo auspicato rientro. Vedendo anche i numeri di inizio campionato, Conte vuole ritrovare il belga e in fretta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

