Lukaku primo segnale | sarà in tribuna per Napoli-Como Ecco quando Conte punta a riaverlo
Big Rom ne avrà ancora per un po'. Intanto manda i primi segnali del suo auspicato rientro. Vedendo anche i numeri di inizio campionato, Conte vuole ritrovare il belga e in fretta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Argomenti simili trattati di recente
Incredibile Lukaku! Recupero “lampo”? Ecco cosa trapela! I dettagli nel link del primo commento - facebook.com Vai su Facebook
#Mkhitaryan ricorda la telefonata con #Ausilio: “Mi voleva dopo il primo anno alla Roma, disse che doveva vendere #Lukaku e #Hakimi” - X Vai su X