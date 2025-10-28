Lukaku accelera il recupero | l’obiettivo è tornare per la Supercoppa italiana Gazzetta dello Sport

L’infortunio di Romelu Lukaku è stato uno spartiacque della stagione azzurra: dall’arrivo di Hojlund, a uno stravolgimento del modo di giocare di Antonio Conte, lo strappo del belga ha indubbiamente cambiato la fisionomia della squadra azzurra. La sua sintonia col tecnico salentino ha contribuito al miracolo della stagione scorsa, e sopperire a una perdita del genere non è stato semplice per il Napoli. Il punto sull’infortunio di Lukaku. Ecco cosa scrive la Gazzetta: “Lukaku ci prova, con la terapia di riabilitazione che sta affrontando in Belgio: settantacinque giorni da quel pomeriggio di un giorno da cani, a Castel di Sangro, quando capì che quello strappo rappresentava un serio problema. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

