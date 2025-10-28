Lui è un mio parente Rita De Crescenzo l’inaspettata confessione a Belve | pubblico incredulo dopo la scoperta sul super vip
È una delle interviste più attese della nuova stagione televisiva e promette di lasciare il segno. Questa sera, alle 21:30 su Rai 2, torna Belve, il programma di Francesca Fagnani che ha ormai consolidato il suo successo grazie alla capacità della conduttrice di portare i suoi ospiti a raccontarsi senza filtri. Tra i protagonisti della prima puntata c’è una figura amatissima ma anche controversa del web: Rita De Crescenzo. La tiktoker partenopea, seguitissima e discussa, si prepara a un faccia a faccia che si annuncia esplosivo, tra risate, confessioni e momenti di profonda commozione. Negli ultimi anni Rita De Crescenzo è diventata un fenomeno mediatico, capace di trasformare la propria vita in un racconto continuo sui social, tra musica neomelodica, balli improvvisati e dichiarazioni travolgenti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Rita De Crescenzo rivela che Massimo Ranieri è un suo parente - Nel corso dell’intervista a Belve, Rita De Crescenzo ha parlato di Massimo Ranieri, rivelando che il celebre artista è un suo parente. Scrive novella2000.it