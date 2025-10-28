L' UE deve svegliarsi La ricetta contro il dumping degli ordini online a bassissimo costo

Dday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In un convegno a Roma, le proposte per contrastare i miliardi di pacchi che entrano nell'UE ogni anno e che spesso non sono a norma. Scozzoli (Aires Confcommercio): "Questa non è concorrenza". 🔗 Leggi su Dday.it

l ue deve svegliarsi la ricetta contro il dumping degli ordini online a bassissimo costo

© Dday.it - "L'UE deve svegliarsi". La ricetta contro il "dumping" degli ordini online a bassissimo costo

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Ue Deve Svegliarsi Ricetta