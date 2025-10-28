In un convegno a Roma, le proposte per contrastare i miliardi di pacchi che entrano nell'UE ogni anno e che spesso non sono a norma. Scozzoli (Aires Confcommercio): "Questa non è concorrenza". 🔗 Leggi su Dday.it

© Dday.it - "L'UE deve svegliarsi". La ricetta contro il "dumping" degli ordini online a bassissimo costo